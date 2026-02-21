Magnate estadounidense de lencería Les Wexner afirma haber sido "estafado" por Epstein

Les Wexner recorre la exposición en el Centro Wexner para las Artes en Columbus, Ohio, Estados Unidos

El fundador de 88 años de L Brands, ex empresa matriz de Victoria's Secret, dio testimonio a puerta cerrada desde su casa en New Albany, Ohio, después de ser citado por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de su investigación sobre Epstein y sus asociados.

"Fui ingenuo, insensato y crédulo al confiar en Jeffrey Epstein. Era un estafador", declaró el multimillonario en una declaración preparada que circuló en los medios estadounidenses. "Aunque me estafaron, no he hecho nada malo y no tengo nada que ocultar".

Los legisladores demócratas dijeron que Wexner restó importancia a la cercanía de la relación y proporcionó pocos detalles nuevos, diciendo repetidamente que no podía recordar eventos clave.

Pero el congresista Robert García de California dijo que el testimonio era, sin embargo, importante para entender cómo Epstein amasó la riqueza que le permitió cometer sus crímenes.

"No habría ninguna isla de Epstein, no habría ningún avión de Epstein, no habría dinero para traficar con mujeres y niñas... El señor Epstein no sería el hombre rico que era... sin el apoyo de Les Wexner", dijo García a los periodistas.

Wexner negó haber actuado mal y afirmó que nunca presenció ni tuvo conocimiento de la conducta criminal de Epstein. También rechazó las acusaciones presentadas en los documentos judiciales, incluyendo las afirmaciones de haber tenido contacto sexual con víctimas de Epstein.

Ambos hombres se conocieron en la década de 1980, y posteriormente Wexner le otorgó a Epstein un poder notarial sobre sus finanzas, permitiéndole gestionar inversiones y grandes operaciones inmobiliarias. Durante años, Wexner fue el principal cliente de Epstein y contribuyó a forjar su reputación entre las élites adineradas.

Wexner dijo que cortó vínculos en 2007 después de enterarse de que Epstein había robado grandes sumas de dinero a su familia y había sido acusado de solicitar a una menor.

El Departamento de Justicia ha declarado que Wexner no es un objetivo en la investigación de Epstein y que nunca ha sido acusado de ningún delito. Sus representantes legales afirman que cooperó con las autoridades federales en 2019.

La declaración se produce después de la publicación de miles de páginas de archivos gubernamentales que han renovado el escrutinio de la red de poderosos asociados de Epstein.

Los legisladores también están buscando el testimonio de otras figuras, como el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que estarán en el Capitolio a fines de febrero.

Los sobrevivientes y los grupos de defensa han intensificado la presión sobre las instituciones vinculadas a Wexner, incluida la Universidad Estatal de Ohio, a la que se le ha instado a eliminar su nombre de las instalaciones del campus.

El Comité de Supervisión dijo que continuaría su investigación sobre las finanzas y socios de Epstein, y los demócratas se comprometieron a perseguir a "toda persona que permitió y perpetró estos crímenes".