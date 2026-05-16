Barcelona SC golea a Aucas y se mantiene firme en la pelea por la LigaPro
El Ídolo del Astillero venció 3-0 a Aucas con goles de Jhonny Quiñónez, Sergio Núñez y Milton Céliz en el estadio Monumental.
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Actualizado:
16 may 2026 - 22:30
Barcelona Sporting Club consiguió una contundente victoria 3-0 frente a Sociedad Deportiva Aucas por la jornada 14 de la LigaEcuabet, en un partido disputado este sábado en el estadio Monumental.
El conjunto torero abrió el marcador a los 19 minutos gracias a un penal convertido por Jhonny Quiñónez, quien puso el 1-0 tras dominar gran parte del primer tiempo.
Aucas intentó reaccionar, pero Barcelona mantuvo el control del compromiso y amplió la ventaja en la segunda mitad. Al minuto 78, Sergio Núñez apareció en el área para definir el 2-0 luego de una asistencia de Jean Montaño.
Cuando el encuentro llegaba a su final, Milton Céliz selló la goleada con el tercer tanto al minuto 90+5, desatando la celebración de la hinchada amarilla.
Con este resultado, Barcelona SC suma tres puntos importantes y continúa en la pelea por los primeros lugares del campeonato ecuatoriano.
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