Barcelona SC golea a Aucas y se mantiene firme en la pelea por la LigaPro

Barcelona Sporting Club consiguió una contundente victoria 3-0 frente a Sociedad Deportiva Aucas por la jornada 14 de la LigaEcuabet, en un partido disputado este sábado en el estadio Monumental.

El conjunto torero abrió el marcador a los 19 minutos gracias a un penal convertido por Jhonny Quiñónez, quien puso el 1-0 tras dominar gran parte del primer tiempo.

Aucas intentó reaccionar, pero Barcelona mantuvo el control del compromiso y amplió la ventaja en la segunda mitad. Al minuto 78, Sergio Núñez apareció en el área para definir el 2-0 luego de una asistencia de Jean Montaño.

Cuando el encuentro llegaba a su final, Milton Céliz selló la goleada con el tercer tanto al minuto 90+5, desatando la celebración de la hinchada amarilla.

Con este resultado, Barcelona SC suma tres puntos importantes y continúa en la pelea por los primeros lugares del campeonato ecuatoriano.