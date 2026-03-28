Manifestantes anti-Trump convocan protestas para este sábado en EE.UU.

Cartel que dice "Lo sentimos, España, arreglaremos nuestro desastre" durante una protesta contra las políticas de Donald Trump en el marco del movimiento "No Kings Day" en Madrid.

Es la tercera vez en menos de un año que los estadounidenses saldrán a las calles como parte de un movimiento llamado "No Kings" (Sin Reyes), la vía más estridente y visible de oposición a Trump desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

Y ahora tienen un nuevo motivo de indignación: la guerra en Irán que Trump lanzó junto con Israel, con objetivos y plazos de finalización en constante cambio.

En la primera manifestación "No Kings", en junio, varios millones salieron a las calles desde Nueva York hasta San Francisco, mientras que la segunda edición de la protesta, en octubre, reunió unos siete millones de personas según los organizadores.

El objetivo para este sábado es una movilización aún mayor, dado el bajo índice de aprobación de Trump - en torno al 40% - y las elecciones de mitad de mandato en noviembre, en las que los republicanos podrían perder el control de ambas cámaras legislativas.

Así como el mandatario es venerado por muchos dentro de su movimiento "Make America Great Again" (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo), al otro lado de la profunda brecha política estadounidense es objeto de rechazo con idéntica intensidad.

Sus detractores cuestionan su propensión a gobernar mediante decretos ejecutivos, su uso del Departamento de Justicia para perseguir a sus opositores, su negación del cambio climático o su ofensiva contra los programas de diversidad racial y de género.

A ello se suma su reciente gusto por hacer alarde del poderío militar estadounidense tras una campaña en la que se presentó como un hombre de paz.

"Desde la última vez que marchamos, esta administración nos ha arrastrado aún más profundamente hacia la guerra", afirmó Naveed Shah, de Common Defense, una asociación de veteranos que forma parte del movimiento "No Kings".

"En casa, hemos sido testigos de cómo ciudadanos fueron asesinados en las calles por fuerzas militarizadas. Hemos visto familias destrozadas y comunidades de inmigrantes convertidas en blanco de ataques. Todo en nombre de un solo hombre que intenta gobernar como un rey", agregó.