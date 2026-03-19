Juez niega solicitud de asilo a la familia de Liam Conejo, el niño ecuatoriano detenido en EE.UU.

Un juez federal de Estados Unidos negó la solicitud de asilo a la familia del niño Liam Conejo Ramos, de cinco años, que fue detenido por agentes del ICE en Mineápolis.

La noticia trascendió la mañana de este jueves 19 de marzo del 2026, en un comunicado del Distrito Escolar Público de Columbia Heights, donde Ramos asiste a la escuela.

"Entendemos que esta decisión será apelada y mantenemos la esperanza de un resultado positivo. Nuestros pensamientos están con Liam y su familia, y continuaremos abogando por él y por todos los niños", declaró el distrito escolar, según recoge la cadena CBS.

Liam Cnejo fue liberado el pasado 22 de enero del 2026 tras ser detenido por agentes del ICE junto a su padre. El menor estuvo recluido en un centro de detención familiar en Texas.

La familia del menor presento una solicitud de asilo en diciembre del 2024 en Texas y, según declaraciones de su abogada, recogidas por CNN, siguieron el proceso regular y acudieron a todas las audiencias.

Un abogado de la familia indicó que planean apelar la decisión del juez, lo que por ahora bloquea su deportación a Ecuador.