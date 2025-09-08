Mercedes Guadalupe Segura, migrante ecuatoriana candidata a Senadora en Argentina
Es oriunda de Santo Domingo de los Tsáchilas y tiene 52 años. Participará en las elecciones legislativas de Argentina en octubre.
Mercedes Guadalupe Segura es candidata a senadora en las elecciones legislativas en Argentina.
08 sep 2025 - 17:15
La migrante ecuatoriana Mercedes Guadalupe Segura fue anunciada como candidata a primera senadora nacional por el movimiento político, social y cultural Proyecto Sur (Lista 180) para las elecciones legislativas nacionales de Argentina del domingo 26 de octubre de 2025.
A través de la página de Facebook Diálogo Chaqueño se contó una parte de su vida. Ella, según la publicación, llegó a Argentina en 1999. Es oriunda de Santo Domingo de los Tsáchilas y comenzó su participación en organizaciones políticas en el norte del país. Allí se consolidó como una líder del ámbito social.
Es militante del movimiento político, social y cultural Proyecto Sur también conocido como MPS desde el 2000. Por su liderazgo se ha convertido en una de referentes de la organización.
También es docente y militante social y política formada como Profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Actualmente es docente titular en el Instituto José Manuel Estrada de Tres Isletas y ha trabajado en Educación Superior e Investigación Educativa en el Ministerio de Educación del Chaco.
En su discurso político ha resaltado que su movimiento combina enfoques peronistas, progresistas y de ecología política. Su propuesta busca articular políticas desde una base colectiva integrada por profesionales, técnicos, trabajadores y diversos sectores sociales.
