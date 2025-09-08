Mercedes Guadalupe Segura, migrante ecuatoriana candidata a Senadora en Argentina

La migrante ecuatoriana Mercedes Guadalupe Segura fue anunciada como candidata a primera senadora nacional por el movimiento político, social y cultural Proyecto Sur (Lista 180) para las elecciones legislativas nacionales de Argentina del domingo 26 de octubre de 2025.

A través de la página de Facebook Diálogo Chaqueño se contó una parte de su vida. Ella, según la publicación, llegó a Argentina en 1999. Es oriunda de Santo Domingo de los Tsáchilas y comenzó su participación en organizaciones políticas en el norte del país. Allí se consolidó como una líder del ámbito social.

Es militante del movimiento político, social y cultural Proyecto Sur también conocido como MPS desde el 2000. Por su liderazgo se ha convertido en una de referentes de la organización.

También es docente y militante social y política formada como Profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Actualmente es docente titular en el Instituto José Manuel Estrada de Tres Isletas y ha trabajado en Educación Superior e Investigación Educativa en el Ministerio de Educación del Chaco.

En su discurso político ha resaltado que su movimiento combina enfoques peronistas, progresistas y de ecología política. Su propuesta busca articular políticas desde una base colectiva integrada por profesionales, técnicos, trabajadores y diversos sectores sociales.