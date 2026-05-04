Estas son las tres vías de ingreso a Quito donde rige el toque de queda

Policías y militares controlan los checkpoints que se activan durante el horario del toque de queda.

El inicio del toque de queda en Ecuador provocó que decenas de viajeros se quedaran varados en el peaje de Machachi, en Pichincha, la noche del 3 de mayo de 2026. No ingresaron a Quito por la Panamericana Sur,

El incidente ocurrió a las 23:00, hora en la que empezó a regir la restricción de circulación dispuesta por el Gobierno. En ese momento, cientos de personas retornaban del feriado por el Día del Trabajador.

El temor a recibir sanciones por incumplir la restricción de movilidad influyó en la decisión de no ingresar a la capital por la Panamericana Sur.

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Como resultado, buses interprovinciales, autos particulares y camiones quedaron varados y los pasajeros pasaron la noche dentro de los vehículos. Las imágenes evidenciaron largas filas en ambos carriles de la vía, completamente paralizados.

Sin embargo, el peaje de Machachi se encuentra dentro de la provincia de Pichincha, donde también rige el toque de queda. Es decir, permanecer en ese punto no eximía a los ciudadanos del cumplimiento de esa medida.

Hay tres rutas estratégicas de acceso al Distrito Metropolitano de Quito que están bajo las restricciones nocturnas:

Panamericana Norte (E35, sector Oyacoto), principal ingreso desde el norte del país.

(E35, sector Oyacoto), principal ingreso desde el norte del país. Ruta Calacalí-La Independencia (E28), que conecta a Quito con el noroccidente de Pichincha.

(E28), que conecta a Quito con el noroccidente de Pichincha. Panamericana Sur, para ingresar por la zona de Tambillo y conectar con el sur de Quito.

Estas tres vías, están entre los principales corredores de entrada a la capital y están sujetas al toque de queda al encontrarse dentro de la provincia de Pichincha.

Medida vigente hasta el 18 de mayo

El toque de queda rige desde el 3 hasta el 18 de mayo de 2026, todos los días entre las 23:00 y las 05:00. La disposición aplica en nueve provincias y cuatro cantones del país, entre ellos Pichincha.

Según informó Pablo Dávila, comandante general de Policía Nacional, durante la primera jornada de toque de queda se registraron 124 aprehensiones, de las cuales 119 correspondieron a incumplimientos de esta restricción.