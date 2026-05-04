Quito: Trole y Ecovía solo aceptarán pago digital en este horario por toque de queda

Entre las 21:45 y las 22:00 el Trolebús y la Ecovía solo aceptarán pagos digitales.

Desde las 21:45 hasta las 22:00, el pago del pasaje en el transporte municipal de Quito se realizará únicamente mediante métodos digitales, informó el Municipio de Quito este lunes 4 de mayo de 2026.

La medida aplica para los sistemas Trolebús y Ecovía, en el marco del toque de queda vigente en nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador.

Pago solo con tarjeta o QR en horario nocturno

Durante ese lapso, cercano al cierre del servicio, no se aceptará efectivo. Los usuarios deberán utilizar:

Tarjeta Ciudad

Código QR físico

Código QR digital generado en la app

La disposición busca precautelar la seguridad del personal encargado de la recaudación.

Ajuste de horarios en el transporte público

Además, el Municipio informó que el servicio iniciará media hora más tarde de lo habitual. El alcalde Pabel Muñoz señaló que la operación arrancará a las 05:30, en lugar de las 05:00.

El objetivo es reducir el impacto del toque de queda en la movilidad diaria de los ciudadanos.

Cómo acceder a los métodos de pago

Para utilizar el sistema digital, los usuarios deben crear una Cuenta Ciudad, registrando su cédula y un correo electrónico en la plataforma municipal. También pueden obtener la tarjeta física en estaciones autorizadas.

A través de la aplicación Quito nos mueve es posible consultar saldo, recargar, generar códigos QR y planificar rutas.

Las medidas se aplican en el contexto del toque de queda vigente del 3 al 18 de mayo en nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador, dispuesto por el Gobierno Nacional.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía organizar sus desplazamientos con anticipación y utilizar medios de pago digitales para evitar inconvenientes.