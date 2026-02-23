México bajo fuego: caída de ‘El Mencho’ desata caos en 16 estados mientras Sheinbaum pide calma

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa el 23 de febrero del 2026, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes 23 de febrero del 2026 que el país registra "más tranquilidad" tras la jornada de terror vivida el domingo 22 de febrero del 2026.

Sin embargo, el discurso oficial choca con una realidad crítica en territorio: al menos 16 de los 32 estados de la nación enfrentan una escalada de violencia con narcobloqueos, incendios y parálisis de actividades, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El capo, de 59 años, falleció durante un traslado aéreo a la Ciudad de México tras un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. La acción, que contó con inteligencia estratégica de Estados Unidos, derivó en enfrentamientos que dejaron un saldo inicial de siete sicarios muertos y el decomiso de armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes y vehículos blindados.

El 'otro lado' de la normalidad

Pese a que la mandataria reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y afirmó que "hay Gobierno", el impacto ciudadano cuenta otra historia. La respuesta del CJNG se extendió rápidamente desde su cuna en Jalisco hacia estados como Michoacán, Colima, Guanajuato y Baja California, llegando incluso a zonas turísticas como Quintana Roo.

En Puerto Vallarta y Guadalajara sede del Mundial 2026, la inseguridad obligó a la cancelación de vuelos, eventos masivos y clases presenciales. El reporte oficial contabiliza ya 11 muertos totales y 22 detenidos, mientras negocios y sucursales bancarias fueron blanco de incendios provocados.

Presión internacional y futuro incierto

La muerte de ‘El Mencho ocurre en un contexto de máxima tensión con Washington, que recientemente declaró a los cárteles mexicanos como "terroristas". Estados Unidos, que ofrecía 15 millones de dólares por el líder criminal, calificó su mando como un "reinado de terror" vinculado al tráfico de fentanilo.

Mientras el cuerpo del capo permanece bajo custodia en los servicios forenses de la capital, México se mantiene en alerta máxima. El Gobierno ha instalado un centro de mando nacional, pero el desafío inmediato es demostrar que el descabezamiento de uno de los cárteles más poderosos del mundo no resultará en un vacío de poder que profundice aún más la crisis de seguridad que vive el país en este 2026.