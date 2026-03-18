Militares colombianos detonan de forma controlada la bomba hallada en frontera con Ecuador

Petro asegura que se encontró una bomba del Ejército de Ecuador en territorio colombiano

Militares colombianos detonaron de manera controlada la bomba hallada en la zona fronteriza con Ecuador que, según el presidente Gustavo Petro, era del Ejército de Ecuador. Así lo informó, este miércoles 18 de marzo, el Ministerio de Defensa.

"En la zona de frontera entre Colombia y Ecuador la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado", dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en su cuenta de X.

Según el ministro, expertos en explosivos de la Fuerza Aérea Colombiana, con apoyo del Ejército y de la Policía, "realizaron la detonación controlada de la bomba encontrada, aplicando todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos y evitar cualquier afectación".

"La investigación continúa para establecer cómo y porqué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas", agregó el Ministro.

Petro aseguró que los bombardeos dejaron fallecidos

La bomba, cuyo tipo no ha sido informado por las autoridades, y que al parecer fue lanzada desde un avión, fue hallada en el departamento colombiano de Putumayo, a unos 200 metros de la frontera con Ecuador.

Según Petro, fue arrojada por el país vecino en un bombardeo, aparentemente contra grupos criminales. "Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del Ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática", expresó anoche Petro en X.

La primera información sobre el proyectil hallado sin explotar la dio el mandatario colombiano el lunes por la noche en un consejo de ministros cuando afirmó: "están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados".

Su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, desmintió ayer la denuncia de Petro y afirmó que las recientes operaciones militares contra el crimen organizado cerca de la frontera con Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, han ocurrido en territorio ecuatoriano.

Gobierno asegura que operaciones militares se hicieron en Ecuador

"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", señaló Noboa.

El mandatario colombiano contestó poco después: "Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble", en aparente referencia a la afirmación de Noboa.

El incidente de la bomba se produce en medio de un deterioro de las relaciones entre los dos países, después de que Noboa impusiera aranceles a los productos importados desde Colombia, con el argumento de que Bogotá no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico y otros grupos ilegales en la frontera, lo que dio pie a una guerra comercial que aún persiste.