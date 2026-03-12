Embajador iraní en Chipre reveló que Mojtabá Jameneí resultó herido en el ataque a su padre

El nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó herido en el ataque aéreo en el que murió su padre al inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país, declaró el embajador iraní en Chipre al diario The Guardian este miércoles.

"Él también estaba allí y resultó herido en ese bombardeo, pero no he visto que eso se haya reflejado en las noticias extranjeras", afirmó el embajador Alireza Salarian al periódico de Londres.

"He oído que tiene heridas en las piernas, la mano y el brazo (...) Creo que está en el hospital porque está herido", añadió.

El ataque aéreo del 28 de febrero, primer día de la guerra, contra un complejo en Teherán mató a su padre, el entonces líder supremo Alí Jamenei, así como a su madre y su esposa.

¿Está en coma?

El diario británico Daily Mail publicó que Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo del régimen de Irán e hijo de su abatido antecesor Alí Jameneí, está "en coma" y ha perdido una pierna tras resultar gravemente herido en ataques aéreos que acabaron con la vida de su padre.

Al nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, no se le ha visto desde que fue nombrado la semana pasada, seguramente porque fue herido al inicio de la guerra, pero también porque representa un objetivo prioritario para Estados Unidos e Israel.

El nuevo jefe del Estado iraní está "sano y salvo", afirmó en Telegram el miércoles Yusef Pezeshkian, hijo del presidente Masud Pezeshkian y asesor del gobierno.

Esta declaración es la primera que hace un responsable iraní al respecto, tras varios días de rumores sobre la suerte de Mojtaba Jamenei.

El dirigente no ha aparecido en público ni ha hecho declaraciones a los medios desde que fue elegido el domingo para suceder a su padre, Alí Jamenei, que murió en los bombardeos de Estados Unidos e Israel el primer día de guerra, el 28 de febrero.

"Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo", escribió Yusef Pezeshkian.