¿El virus Shamonda se transmite por consumir carne o leche? Esto se sabe

El virus Shamonda afecta principalmente al ganado bovino y puede provocar fiebre, diarrea y reducción de la producción de leche.

Tras confirmarse el primer caso humano del virus Shamonda en Francia, este jueves 22 de octubre de 2026, surge una interrogante sobre la seguridad de los productos de origen animal: ¿es posible contraer la infección al consumir carne, leche o sus derivados?

Según el Ministerio de Agricultura de Francia, hasta la fecha no existe evidencia científica que documente la transmisión de este virus a través de esos alimentos.

La institución señala que la principal vía de propagación conocida es la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, también llamados jejenes, que pueden transmitir la infección entre animales.

¿Qué efectos provoca el virus Shamonda en el ganado?

El virus afecta principalmente a los bovinos, aunque también se ha identificado en ovejas, cabras y caballos.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Agricultura francés el 13 de agosto de 2026, los animales infectados pueden presentar:

Fiebre

Diarrea

Disminución de la producción de leche

Pérdida de apetito y debilidad

Estos síntomas suelen ser transitorios. Sin embargo, las autoridades investigan posibles complicaciones reproductivas, como abortos y malformaciones en las crías cuando la infección ocurre durante la gestación.

¿Existe una vacuna contra el virus Shamonda?

El Ministerio de Agricultura de Francia señala que no existe una vacuna disponible contra este virus ni un tratamiento antiviral específico para eliminarlo de los animales infectados.

Los veterinarios pueden proporcionar atención para aliviar los síntomas y vigilar posibles complicaciones.

Entre las medidas de prevención recomendadas se encuentran reducir la exposición del ganado a los insectos transmisores y eliminar lugares donde estos puedan reproducirse, como zonas con agua estancada.

¿En qué países se ha detectado?

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) informó el 22 de octubre de 2026 que el virus ha sido identificado en animales de varios países europeos.

Entre ellos se encuentran Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Bélgica, Austria, Irlanda, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo y Liechtenstein, además de Jersey.

Las primeras detecciones europeas se registraron durante el verano de 2026, después de que el virus circulara durante décadas en animales de África y Asia.