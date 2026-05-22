Ed Sheeran llegó a Quito y compartió una 'pambamesa'

El cantautor y músico británico, Ed Sheeran, ya está en Quito y lo primero que hizo fue saborear la gastronomía típica en el restaurante Quitu.

De acuerdo con información de Quito Turismo, Sheeran compatió una "pampamesa" con su equipo y el equipo del restaurante.

También demostró su interés por la ciudad y comprobó "el sabor y la calidad de su gente y de los productos".

Loccalidad especial para el concierto

El artista dará un concierto, en Quito, el 23 de mayo de mayo de 2026. Para ese show el Municipio anunció la venta de una nueva localidad con descuento especial.

La localidad denominada 'Quito Loop' es una iniciativa público - privada y tendrá un 25% de descuento para el show que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Atahualpa.

El costo de la entrada para este nueva localidad es de USD 30. La ubicación de será en cancha y el aforo será para 1 000 personas.