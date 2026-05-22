Jombriel y Jotta presentan su nuevo tema 'Combi Completa'

El artista ecuatoriano Jombriel se junta con Jotta para lanzar su nuevo tema 'Combi Completa'.

La canción presenta una vibra intensa, sonidos oscuros y una estética directa inspirada en la calle y la nueva generación del movimiento urbano latino.

"El tema mezcla melodías pegajosas, barras agresivas y una atmósfera envolvente que conecta con la esencia del barrio, las noches largas y la cultura urbana que domina las plataformas digitales", indicaron los artistas en un comunicado.

Conexión de estilos entre artistas

La unión entre los artistas representa una combinación de estilos. Dos artistas jóvenes que vienen construyendo una conexión auténtica con el público.

De acuerdo con la información, la portada se convierte en una extensión del universo sonoro del sencillo, es decir, misterioso, nocturno y contundente.

Con este lanzamiento, Jombriel continúa consolidando su crecimiento dentro de la escena urbana, apostando a colaboraciones que expanden su sonido y conectan con una audiencia que busca música sin filtros y con personalidad propia