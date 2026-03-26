El conmovedor caso de Noelia Castillo que recibirá la eutanasia tras haber sido violada

La historia de Noelia Castillo Ramos, una joven española de 25 años, ha abierto un debate complejo en España sobre los límites de la ley, el derecho a una muerte digna y el impacto profundo de la violencia sexual en la vida de las víctimas.

La joven recibió la eutanasia este jueves 26 de marzo del 2026 en el Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), tras más de dos años de una batalla judicial contra su padre.

Noelia Castillo Ramos fue víctima de una violación múltiple en 2022 que la llevó a lanzarse del quinto piso de un edificio en un intento de suicidio. No falleció y quedó con una paraplejía completa irreversible que la obliga a moverse en silla de ruedas y le provoca dolor físico crónico.

Durante casi dos años, su caso estuvo estancado en los juzgados debido a la férrea oposición de su padre. Con el respaldo de la organización Abogados Cristianos, su progenitor alegó que Noelia no estaba en pleno uso de sus facultades mentales y que su deseo de morir era síntoma de una depresión no tratada adecuadamente.

Sin embargo, los informes médicos y las evaluaciones de la Comisión de Garantía y Evaluación fueron claros: Noelia padecía un "sufrimiento intolerable, físico y psicológico", y su decisión era "libre, voluntaria y reiterada".

La Ley de Eutanasia de España, vigente desde 2021, se contempla la posibilidad de acceder a la eutanasia no solo en enfermedades terminales, sino también en casos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Bajo este marco legal, Noelia presentó su solicitud, que fue evaluada por comités médicos y éticos.

'Quiero irme en paz'

En una entrevista concedida al programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, expresó: “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto”. Castillo, quien vivió bajo tutela institucional y atravesó episodios traumáticos.

En sus últimas entrevistas, la joven barcelonesa se mostró lúcida y serena. "Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor. Pero, ¿y todo el dolor que yo he sufrido durante todos estos años?", cuestionó.

Confesó su plan para el día de hoy: se pondría su vestido favorito y se maquillaría. "Siempre he pensado que quiero morirme guapa", dijo, transformando un procedimiento médico en un ritual de despedida personal.

Según Antena 3, el procedimiento se llevará a cabo en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, y consiste en la aplicación de tres fármacos por vía intravenosa: los dos primeros inducen a una sedación profunda y el tercero, más potente, provoca un paro respiratorio. El proceso completo dura 15 minutos y se diseñó para que la paciente no sufra en ningún momento.