Petro exige una nota de protesta a Estados Unidos tras el suicidio de un colombiano en el ICE

Brayan Rayo Garzón se suicidó en su celda en un centro de detención migratorio del ICE, en Estados Unidos.

Patricia Armijo

Actualizado:

27 may 2026 - 11:04

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que la Cancillería de su país debe entregar una nota de protesta a Estados Unidos por la muerte de Brayan Rayo Garzón en un centro de detención de ICE.

Petro añadió este miércoles 27 de mayo de 2026 que el "gobierno de EE.UU. debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y latinoamericanos".

El presidente Gustavo Petro dijo que la Cancillería debe enviar una nota de protesta a Estados Unidos.

En las últimas horas se difundió el último video del joven colombiano con vida en el interior de una celda de un centro de detención migratorio en Misuri.

Brayan Rayo Garzón fue hallado inconsciente horas después. Este hecho se registró el 8 de abril de 2025.

Difunden video del migrante colombiano en el centro de ICE

El joven de 26 años se suicidó luego de que las peticiones para llamar a su madre fueran negadas.

De acuerdo con medios internacionales, Garzón tenía covid-19 y permanecía aislado. También pidió ayuda psicológica y no la recibió.

Antes de emigrar, Garzón perteneció al Ejército colombiano. Migró a Estados Unidos junto a su familia en 2023.

En Misuri trabajaba pintando casas y realizando entregas de comida a domicilio.

De acuerdo con la investigación oficial, en marzo de 2025 fue detenido por usar una tarjeta de crédito robada y quedó en custodia migratoria.

