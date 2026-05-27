Exfutbolista colombiano detenido por decapitar y quemar el cuerpo de su amigo

Un hombre colombiano fue asesinado en Chile por dos compatriotas, uno de ellos un exfutbolista.

Un exfutbolista colombiano y otro hombre fueron detenidos en Chile por el asesinato de uno de sus amigos, según informaron las autoridades chilenas este miércoles 27 de mayo de 2026.

Abel Stiven Carabalí, exfutbolista colombiano, es señalado por decapitar y quemar el cuerpo de su amigo en la Región Metropolitana de Santiago.

De acuerdo con la Fiscalía de Chile, el cuerpo del hombre asesinado fue hallado en el kilómetro 2 de la Cuesta Zapata, en Curacaví, el 13 de abril.

Las investigaciones apuntan que el crimen habría sido perpetrado con extrema violencia antes de intentar desaparecer el cuerpo quemándolo.

Señales de tortura y presunto vínculo con crimen organizado

"Previo a la decapitación, tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias, si es que el objetivo era matarlo. La forma en que lo presentan, lo dejan, lo queman, lo distribuyen, dejan la Biblia al lado de su cabeza, claramente es una marca delictual del crimen organizado", dijo la fiscal General Carmen Gloria Guevara.

Traslado del cuerpo y hallazgo en la ruta a Curacaví

Se presume que el exfutbolista guardó el cuerpo en una maleta y luego en un baúl para trasladarlo a una zona boscosa y dejarlo ahí.

Las autoridades chilenas aún investigan las motivaciones del crimen.