La OMS declara emergencia internacional tras brote de ébola en la RD Congo

Se ha reportado el primer caso de infección por el virus del Ébola en Goma, una importante ciudad en el este de la República Democrática del Congo controlada por el grupo armado M23

Tras más de 80 muertos, la OMS declaró este domingo una emergencia internacional por una epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), donde se ha confirmado un primer caso en Goma, ciudad en manos de una milicia apoyada por Ruanda.

El temor a una mayor propagación aumentó cuando, el domingo, un laboratorio confirmó el caso en Goma, controlado por el grupo antigubernamental M23.

"Un caso positivo en Goma fue confirmado por pruebas realizadas por el laboratorio. Se trata de la esposa de un hombre que murió del virus del Ébola en Bunia, [y] que viajó a Goma después de la muerte de su esposo estando ya infectado", declaró a la AFP Jean-Jacques Muyembe, director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) congoleño.

Hasta la fecha se han registrado un total de 88 fallecidos y 336 casos sospechosos de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa, informaron el sábado los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África) en un comunicado.

El virus se transmite entre las personas a través de los fluidos corporales o la exposición a la sangre de los infectados, que solo son contagiosos una vez que presentan síntomas. El periodo de incubación puede durar hasta 21 días.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo estar muy preocupado.

"He determinado que la epidemia constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional", publicó Ghebreyesus en X. Añadió que por ahora "no cumple los criterios de emergencia pandémica".

Por el momento, la OMS, con sede en Ginebra, ha declarado el segundo nivel más alto de alerta, siendo la pandemia el máximo.

La organización advierte de que se desconoce la magnitud del brote.

Hay "incertidumbre sobre el número real de personas infectadas y la propagación geográfica", señaló la OMS.

La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó que prepara una "respuesta a gran escala".

"La cepa de Bundibugyo no tiene vacuna ni tratamiento específico", declaró el ministro de Salud de la República Democrática del Congo, Samuel-Roger Kamba.

"Esta cepa tiene una tasa de mortalidad muy elevada, que puede alcanzar el 50%", dijo.