Ucrania ataca a Rusia con 600 drones y deja cuatro muertos

Ucrania lanzó un ataque masivo con drones contra Rusia durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, en una ofensiva que dejó al menos cuatro muertos y varios heridos, según autoridades rusas.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus sistemas antiaéreos derribaron 556 drones ucranianos, además de interceptar otros 30 aparatos en distintas regiones del país, incluyendo Crimea y zonas cercanas al mar Negro y el mar de Azov.

Moscú y sus alrededores fueron una de las zonas más afectadas. Las autoridades reportaron tres fallecidos en las afueras de la capital rusa y otra víctima mortal en la región fronteriza de Bélgorod.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, indicó que más de 80 drones fueron interceptados sobre la ciudad y que uno de los ataques dejó 12 personas heridas, principalmente trabajadores de una obra cercana a una refinería.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski defendió la ofensiva y aseguró que la respuesta de Kiev está “totalmente justificada” tras los recientes ataques rusos que dejaron decenas de muertos en territorio ucraniano.

Según el Estado Mayor ucraniano, entre los objetivos atacados se encontraba una planta en la región de Moscú dedicada a la producción de microchips y tecnología militar de alta precisión.

El intercambio de ataques se intensificó nuevamente después del fin de una tregua temporal impulsada por Estados Unidos, mientras las negociaciones entre ambos países permanecen suspendidas.