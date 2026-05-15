Zelenski promete responder a los bombardeos rusos, que dejaron 24 muertos

Rescatistas trasladan a una persona herida tras los ataques con drones y misiles rusos en Kiev.

Volodímir Zelenski aseguró que Ucrania responderá a los recientes ataques rusos que dejaron 24 muertos en Kiev, uno de los bombardeos más letales registrados en la capital ucraniana en los últimos meses.

El mandatario visitó este viernes la zona afectada, donde colocó flores frente a un edificio residencial parcialmente destruido por misiles rusos.

Entre las víctimas mortales se encontraban tres menores de edad, incluidos dos hermanas de 12 y 17 años, según reportes locales.

“Tenemos motivos para responder apuntando contra la industria petrolera rusa y su producción militar”, escribió Zelenski en redes sociales.

Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros

En medio de la tensión, Moscú y Kiev realizaron un intercambio de 205 prisioneros de guerra por cada bando.

Según Ucrania, gran parte de los soldados liberados habían sido capturados en 2022 durante la defensa de la ciudad de Mariúpol.

Mientras tanto, autoridades rusas denunciaron ataques con drones ucranianos en la ciudad de Riazán, donde al menos cuatro personas murieron y otras doce resultaron heridas.

El ejército ucraniano reivindicó un ataque contra una refinería en esa región.

Tregua fallida

La breve tregua promovida por Donald Trump permitió una pausa temporal en los bombardeos, pero los ataques se reanudaron tras su expiración.

Las negociaciones entre ambas partes continúan estancadas mientras la guerra sigue escalando en distintos frentes.