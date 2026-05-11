Justicia boliviana declara en rebeldía a Evo Morales y ordena su captura inmediata

La justicia boliviana ordenó detener al expresidente Evo Morales, luego de que no s epresentara al juicio este lunes 11 de mayo de 2026.

Un Tribunal de la justicia de Bolivia declaró en rebeldía al exmandatario, al que se señala por el presunto delito de trata de menores agravada.

El juicio arrancó a las 08:00 en Tarija, al sur de Bolivia. Pero ni Morales ni sus abogados se presentaron ante las autoridades.

La presidenta del tribunal, la jueza Rosmery Ruiz, ratificó la vigencia de la orden de aprehensión y arraigo contra los acusados.

No hay fecha para continuar con el juicio. Mientras que Morales permanece en el Trópico de Cochabamba para evitar su captura.

Allí, una zona cocalera donde se reúnen los seguidores de Morales, permanece el exmandatario desde octubre de 2024.

Morales es acusado de haber mantenido una relación con una menor de edad e incluso haberla embarazado mientras era presidente.

La defensa del expresidente aseguró que el caso fue tratado en 2020 y añade que "no hay víctima" por lo que se trata de un tema político y no judicial.

En 2024 ya se emitió una orden de detención en contra de Morales, pero sus seguidores impidieron el paso de la policía y cerraron las vías por 24 días.