La OMS no descarta que hayan nuevos casos de hantavirus en próximos días

La OMS confirmó cinco casos de hantavirus por el brote en un crucero.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que no puede excluirse que aparezcan nuevos casos de personas con hantavirus debido al largo periodo de incubación de esta enfermedad.

"Podemos ver casos en los siguientes días o la próxima semana, y por eso hay que mantenerse vigilante", sostuvo el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier Le Polain.

El periodo de incubación del virus puede llegar a las seis semanas, pero tres semanas es el promedio de tiempo que transcurre entre la infección y los primeros síntomas, explicó.

La enfermedad ya suma tres fallecidos

Para los 94 pasajeros que desembarcaron del crucero de expediciones polares MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona, la cuenta atrás -de 42 días- empezó el 10 de mayo de 2026, según el experto.

El brote de hantavirus ha dado nueve casos, de los cuales siete han sido confirmados, entre los cuales el último se encuentra en el grupo de ciudadanos franceses que retornaron a su país.

De este grupo, tres personas han fallecido.