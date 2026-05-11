Irán asegura que su propuesta de paz no es 'excesiva' tras el rechazo de Trump

Irán afirmó que la propuesta de paz no es “desmesurada”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó que la propuesta de paz iraní no es “desmesurada” después de que fuese rechazada por el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump.

“La propuesta de Irán a EE.UU. no es una exigencia desmesurada”, dijo Bagaei en su rueda de prensa en Teherán, en la que consideró las demandas iraníes como “razonables y responsables”.

Según el diplomático, la propuesta iraní busca defender los derechos de Irán y se preguntó si es excesivo que reclame la liberación de los activos iraníes bloqueados en el extranjero o el fin de la guerra en Líbano.

"Percepciones promovidas por el régimen sionista"

También aseguró que con su propuesta, en la que según medios iraníes quiere mantener el control del estrecho de Ormuz, Teherán solo busca solo garantizar una navegación segura en el estratégico paso.

“Lamentamos que la parte estadounidense siga basándose en percepciones, que han sido construidas y promovidas por el régimen sionista, y continúe insistiendo en sus posturas unilaterales y en sus demandas irracionales”, dijo.