El papa León XIV no necesita ningún tratamiento tras operación del cáncer de pulmón

El papa Leon XIV llegó a Barcelona este martes 9 de junio de 2026.

El papa León XIV no necesita tratamiento tras la operación a la que fue sometida la semana pasada para extirparle un tumor canceroso del pulmón, indicaron sus médicos este miércoles 21 de octubre.

Los resultados de las pruebas revelaron que el cáncer del pontífice, de 71 años, "estaba localizado" y "una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional", informaron los médicos en un comunicado emitido por el Vaticano.

🇻🇦 https://t.co/rFnPtbiGVo 👉 El papa León XIV recibió el alta médica este sábado y retornó al #Vaticano tras ser intervenido quirúrgicamente por cáncer de pulmón. Así fue su salida del hospital Gemelli de Roma. https://t.co/uw317HlAC6 — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 17, 2026

Según Vatican News, los médicos del Papa León XIV han confirmado que el tumor extirpado, el 13 de octubre, era un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad estaba localizada.

El doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora declararon el miércoles por la noche que una evaluación oncológica posterior ha confirmado que “no es necesario ningún tratamiento adicional”.

Al Sumo Pontífice le extirparon parte del pulmón derecho después de detectarle una masa cancerosa. La cirujía fue en el hospital Gemelli de Roma.