El papa León XIV recorre la Plaza de San Pedro en medio de aplausos de los fieles

Ante miles de fieles y lleno de aplausos el papa León XIV volvió a recorrer la Plaza de San Pedro en su papamóvil. Lo hizo este miércoles 21 de octubre de 2026 antes de la audiencia general.

En el recorrido el Santo Padre saludó a los peregrinos de distintas partes del mundo y bendijo a los niños que se acercaron a él. Pese a la lluvia, León XIV no perdió la oportunidad de acercarse a los creyentes.

"Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por vuestra generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", dijo el Papa antes de la audiencia.

El pontífice realizó este recorrido una semana después de su operación en el Policlínico Gemelli en la cual se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón debido a un cáncer.

El papa ha retomado sus actividades de forma gradual. El domingo rezó el Ángelus desde la ventana del tercer piso del Palacio Apostólico en el Vaticano.

Hasta este miércoles el Vaticano mantiene los preparativos para el viaje apostólico que realizará el pontífice del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.