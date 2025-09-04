El Papa León XIV recibió una moto y será subastada para ayudar a niños en Madagascar

Fotografía tomada y publicada por la oficina de prensa del Vaticano, .que muestra al Papa León XIV posando en una motocicleta BMW R18.

El grupo de motociclistas del club Jesus Bikers visitó la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para regalar una motocicleta BMW R 18 blanca personalizada al Papa León XIV. El Pontífice recibió la moto, se subió brevemente al asiento, la bendijo y la firmó ante los aplausos de los motociclistas.

La moto papal no se quedará en el Vaticano. Esta será subastada el próximo 18 de octubre en Múnich. Los fondos recaudados se destinarán a Missio Austria, que los utilizará para ayudar a niños explotado en minas de mica en Madagascar.

“El propósito de la peregrinación no era solo diversión y ver al Papa, sino también ayudar a los más pobres entre los pobres”, explicó el Karl Wallner, director de Missio Austria, a EWTN News.

El diseño de la motocicleta fue realizado por la compañía alemana Witzel, con detalles como el escudo papal sobre el carenado, el nombre del Pontífice en el depósito y la bandera del Vaticano, reforzando el carácter simbólico del regalo.