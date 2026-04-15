Petro defiende resultados económicos tras abucheos en evento empresarial
El presidente asegura que las críticas provienen de un grupo minoritario durante la Macrorrueda de las Américas.
He logrado reducir el.dedivit comercial a la tercera parte en que lo dejaron en 2022 - Gustavo Petro
X/ @petrogustavo
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Actualizada:
15 abr 2026 - 07:01
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, responde a los abucheos recibidos durante su intervención en la Macrorrueda de las Américas 2026, un evento empresarial realizado en Bogotá.
Durante su discurso en la inauguración del encuentro, un grupo de asistentes expresa su rechazo con abucheos y gritos, generando un momento de tensión en el evento.
La macrorrueda reúne a miles de empresarios de distintos países con el objetivo de impulsar el comercio y la inversión.
Respuesta del presidente
Tras lo ocurrido, Petro reacciona en redes sociales y minimiza el episodio, asegurando que se trata de un grupo reducido.
“Un grupo muy pequeño quiso abuchear, pero fue acallado por la mayoría de los participantes”, señala el mandatario.
Defensa de su gestión
El presidente destaca logros en comercio exterior, afirmando que:
- Se reduce el déficit comercial frente a años anteriores
- Disminuye la dependencia del petróleo y carbón
- Crecen sectores como agricultura, industria y turismo
El evento reúne a más de 4.800 empresarios de alrededor de 60 países, consolidándose como uno de los encuentros comerciales más importantes impulsados por su gobierno.
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