Petro defiende resultados económicos tras abucheos en evento empresarial

He logrado reducir el.dedivit comercial a la tercera parte en que lo dejaron en 2022 - Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, responde a los abucheos recibidos durante su intervención en la Macrorrueda de las Américas 2026, un evento empresarial realizado en Bogotá.

Durante su discurso en la inauguración del encuentro, un grupo de asistentes expresa su rechazo con abucheos y gritos, generando un momento de tensión en el evento.

La macrorrueda reúne a miles de empresarios de distintos países con el objetivo de impulsar el comercio y la inversión.

Respuesta del presidente

Tras lo ocurrido, Petro reacciona en redes sociales y minimiza el episodio, asegurando que se trata de un grupo reducido.

“Un grupo muy pequeño quiso abuchear, pero fue acallado por la mayoría de los participantes”, señala el mandatario.

Defensa de su gestión

El presidente destaca logros en comercio exterior, afirmando que:

Se reduce el déficit comercial frente a años anteriores

Disminuye la dependencia del petróleo y carbón

Crecen sectores como agricultura, industria y turismo

El evento reúne a más de 4.800 empresarios de alrededor de 60 países, consolidándose como uno de los encuentros comerciales más importantes impulsados por su gobierno.