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Internacional

ONG denuncia incremento de violencia contra líderes sociales, en Colombia

ONG Somos Defensores alerta la falta de medidas de protección y la respuesta institucional.

Líderes sociales viven con temor y sus acciones se ven limitadas debido al invremento de asesinatos

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Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

14 abr 2026 - 16:26

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 La violencia contra líderes sociales en Colombia persistió en 2025, año en que se registraron 165 asesinatos y 874 agresiones, lo que supone un incremento del 5 % frente a 2024, según la ONG Somos Defensores.

La ONG advierte que la situación sigue siendo crítica, especialmente para las mujeres, que representaron el 15 % de las víctimas mortales, con 27 asesinatos, un aumento del 42 % respecto al año anterior.

Se alerta además, sobre la persistencia de altos niveles de impunidad, ya que entre enero de 2002 y septiembre de 2025 se contabilizaron 1.840 asesinatos de los cuales solo el 12 % han llevado a sentencias condenatorias.

El Cauca continúa como epicentro de violencia

La organización advierte que este panorama refleja que "no se ha priorizado el reconocimiento y la protección de quienes defienden los derechos humanos en Colombia".

La ONG indica que persisten fallas en las medidas de protección y en la respuesta institucional frente a los riesgos que enfrentan las personas, en un contexto marcado por la expansión y disputa entre grupos armados ilegales.

El departamento del Cauca, en el suroeste, se mantiene como el más afectado, con 238 agresiones, lo que representa un incremento del 21 % (41 casos más) respecto al año anterior.

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