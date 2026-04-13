Petro acusa a Noboa de "entregar la frontera a la mafia" en plena crisis arancelaria

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este lunes 13 de abril de 2026 a Daniel Noboa, de "entregar la frontera a la mafia", en plena crisis por la guerra arancelaria.

Petro advirtió sobre el riesgo de que las organizaciones criminales tomen el control de la zona limítrofe. Añadió que sin una respuesta coordinada, el deterioro de la relación bilateral terminará favoreciendo a las mafias que operan en la frontera.

Petro enumera los factores de riesgo en la frontera

El mandatario insistió en que las decisiones arancelarias, la dinámica del dólar y la acción de redes criminales está deteriorando las condiciones en la frontera y aumentando el riesgo de que organizaciones consoliden su control territorial.

"Cuando (Noboa) impide pasar las tractomulas (camiones) con mercancía legal, le está entregando el comercio al contrabando", señaló.

Mandatario colombiano acusa a Noboa de cerrar la frontera

"La frontera no puede caer en manos de la mafia. Lo que está haciendo Noboa es entregar la frontera a manos de la mafia", afirmó.

El mandatario criticó que "lo que están haciendo Noboa es cerrar la frontera" y cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno ecuatoriano en la relación con Colombia.

De su parte, Noboa criticó la falta de reciprocidad de Colombia en seguridad y comercio. Dijo que esperará al nuevo Gobierno para buscar soluciones.