Policía de Guatemala detiene un bus lleno de migrantes ilegales, entre ellos hay seis ecuatorianos

Un bus que trasladaba migrantes ilegales fue detenido en Guatemala la tarde y noche del miércoles 22 de agosto del 2025. Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala la retención de un autobús se dio porque allí se movilizaban 45 migrantes sin registro, seis de ellos de Ecuador, 38 de Haití y uno de Nigeria.

Según medios de Guatemala, el bus fue detenido durante un operativo de control interinstitucional, ubicado en el kilómetro 185.3, en el sector de Nuevo San Carlos, Retalhuleu. "Detuvieron a Gamaliel “N”, de 39 años, piloto del autobús C-373BXV de los transportes del Pacífico", se lee en redes sociales.

El detenido quedó a órdenes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT). En cambio, los migrantes tendrán procesos de investigación. Según el reporte, el automotor se dirigía hacia Tecún Umán, San Marcos, localidad cercana a Ciudad Hidalgo, México (Chiapas), por el río Suchiate.

Es uno de los principales pasos fronterizos entre Guatemala y México, tanto para el comercio como para el tránsito irregular de migrantes y transporte internacional. Los migrantes, que ingresaron a Guatemala sin cumplir los requisitos migratorios, al parecer iban a ser trasladados hacia la frontera con el objetivo de continuar su viaje hacia Estados Unidos (EE.UU.).