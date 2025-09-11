Traficante de personas se hacía pasar por obispo para captar a sus víctimas en la Sierra Centro

Un hombre fue detenido por el presunto delito de tráfico de personas en la Sierra Centro de Ecuador.

La Policía Nacional desmanteló una red de tráfico ilícito de migrantes en un operativo ejecutado el miércoles 10 de septiembre de 2025 en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, en la Sierra Centro de Ecuador

Entre los dos detenidos, uno llamó especialmente la atención: se hacía pasar por obispo de la Iglesia Anglicana para ganarse la confianza de las víctimas y ofrecerles viajes ilegales hacia Estados Unidos, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados cobraban hasta 8 000 dólares a personas que buscaban migrar. El falso religioso utilizaba vestimentas clericales y un discurso de fe como herramienta para convencer a los potenciales migrantes de entregar dinero bajo la promesa de llegar a Norteamérica.

Los detenidos fueron identificados como Geovanny Z., quien registra antecedentes por estafa, y Blanca Y.. Durante el operativo, denominado “Código Fénix 0277”, la Policía incautó dos teléfonos móviles, una computadora portátil, documentación vinculada al tráfico de migrantes y las vestimentas religiosas utilizadas en el engaño.

La institución señaló que este caso evidencia cómo las redes criminales recurren a la manipulación de la fe y la desesperación económica de las personas para lucrar de forma ilegal.