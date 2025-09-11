Traficante de personas se hacía pasar por obispo para captar a sus víctimas en la Sierra Centro
Un hombre fue detenido por el presunto delito de tráfico de personas en la Sierra Centro de Ecuador.
11 sep 2025 - 20:20
La Policía Nacional desmanteló una red de tráfico ilícito de migrantes en un operativo ejecutado el miércoles 10 de septiembre de 2025 en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, en la Sierra Centro de Ecuador
Entre los dos detenidos, uno llamó especialmente la atención: se hacía pasar por obispo de la Iglesia Anglicana para ganarse la confianza de las víctimas y ofrecerles viajes ilegales hacia Estados Unidos, informó la Policía Nacional.
De acuerdo con las investigaciones, los implicados cobraban hasta 8 000 dólares a personas que buscaban migrar. El falso religioso utilizaba vestimentas clericales y un discurso de fe como herramienta para convencer a los potenciales migrantes de entregar dinero bajo la promesa de llegar a Norteamérica.
Los detenidos fueron identificados como Geovanny Z., quien registra antecedentes por estafa, y Blanca Y.. Durante el operativo, denominado “Código Fénix 0277”, la Policía incautó dos teléfonos móviles, una computadora portátil, documentación vinculada al tráfico de migrantes y las vestimentas religiosas utilizadas en el engaño.
La institución señaló que este caso evidencia cómo las redes criminales recurren a la manipulación de la fe y la desesperación económica de las personas para lucrar de forma ilegal.
