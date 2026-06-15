Vozinha, el portero que bloqueó a España en su debut en el Mundial

A sus 40 años, el portero Vozinha se estrenó en el Mundial 2026 como inesperado protagonista: su seguridad bajo el arco llevó al debutante Cabo Verde a empatar 0-0 con la favorita España en el arranque del Grupo H.

Cuando el árbitro pitó el final, este veterano debutante mundialista rompió en lágrimas de emoción, mientras era abrazado en la cancha por sus compañeros en la selección, embajadora de un país de poco más de 500.000 habitantes conformado por una decena de islas en el noroeste de África.

Josimar José Évora Dias, Vozinha, hizo siete paradas en total frente a un rival que dominó por completo el partido, pero que fue incapaz de capitalizar ese mando.

Tapó remates de Pedri, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Aymeric Laporte en la primera parte.

Y en la segunda mitad fueron Fabián Ruiz, Mikel Merino y Marc Cucurella quienes se estrellaron contra el guardameta de 1,89 m de estatura.

En vísperas del encuentro, notas publicadas por la prensa española repasaban las grandes goleadas históricas de la Roja en la Copa del Mundo.

Se asomaba el escenario de romper récords, con recordatorios de las victorias de España 7-0 ante Costa Rica en Catar 2022 y 6-1 frente a Bulgaria en Francia 1998.

Al final, todo ello quedó en papel mojado.