Presidente saliente de Perú pide a Fujimori gobernar 'para todos'

El presidente saliente de Perú, José María Balcázar, se reunió este jueves 9 de julio con la presidenta electa, Keiko Fujimori, a quien pidió "diálogo permanente" y gobernar "para todos los peruanos".

La líder conservadora ganó la presidencia por un estrecho margen en segunda vuelta. Su gobierno, que asumirá a fines de julio, busca dejar atrás una década de inestabilidad política y combatir el aumento de la criminalidad.

"Yo creo que un buen gobierno con buenos propósitos, lo que decide el país es diálogo permanente entre todos los peruanos", dijo Balcázar junto a Fujimori tras visitarla en su oficina de transición en Lima.

"Le deseo el mejor éxito en el futuro para que gobierne en favor de todos los peruanos sin exclusión alguna", agregó el mandatario, que comanda el país interinamente desde febrero.

Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016

Fujimori agradeció la "disposición" de la administración saliente para el proceso de transición y la "gentileza" de Balcázar, quien le dio "varios consejos", afirmó.

Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016. Varios de ellos fueron destituidos por el Congreso o renunciaron antes de correr la misma suerte.

Fujimori, de 51 años e hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), tendrá entre sus principales retos el combate a la criminalidad y el estímulo a una economía que crece por debajo de su potencial.