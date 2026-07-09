Aduana asegura que no vende bienes por WhatsApp, ni utiliza asesores para ofrecer productos

El Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (Senae) aseguró, mediante una publicación en redes sociales, que no vende bienes por WhatsApp, ni utiliza asesores para ofrecer mercancías.

Añadió que tampoco solicita depósitos o pagos a cuentas personales. La entidad emitió esta alerta como medida preventiva ante presuntas estafas a la ciudadanía.

Recordó que los usuarios no deben compartir información personal ni realizar depositos o anticipos. Hizo un llamado a verificar la información a través de canales oficiales.

Estafadores ofrecen varios productos

"No caigas en la estafa. Infórmate, verifica y comparte esta alerta para evitar ser víctimas del fraude", sugirió la instirución.

Según la entidad, la alerta fue emitida ante el incremento de intentos delictivos en los que presuntos deluncuentes utilizan de manera ilegal el nombre de la SENAE para engañar a la ciudadanía.

Entre lo que los estafadores ofrecen estan: compras, subastas y remates de vehículos y otros bienes que, según ellos, se encuentran bajo custodia de la Aduana.