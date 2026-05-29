Irán desmiente que haya negociaciones sobre el tema nuclear

Irán negó que exista un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear.

El Ministerio de Exteriores de Irán desmintió este viernes 29 de mayo de 2026 que haya negociaciones sobre su programa nuclear, después de que Donald Trump sugiriera que Teherán renunciaría a su uranio enriquecido en el marco de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"En esta etapa, estamos centrados en poner fin a la guerra y no hay negociaciones sobre el tema nuclear", declaró a la televisión estatal el portavoz del ministerio, Esmail Baqai.

Estas declaraciones ocurren poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que va a reunirse en la 'Situation Room' para "tomar una decisión final".

Según dijo Trump, "el uranio enriquecido que supuestamente quedó sepultado tras ataques aéreos "será desenterrado por Estados Unidos (...) en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán y la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y DESTRUIDO".

Y al mismo tiempo negó que se vaya a dar una entrega de dinero iraní inmovilizado.

Trump insistió en que Irán debe "comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica".

Asimismo, añadió que el estrecho de Ormuz debe ser abierto "inmediatamente y sin peaje".