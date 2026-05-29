PSG vs. Arsenal: Alineaciones probables para la final de la Champions League

La final de la Champions League enfrentará al PSG y al Arsenal.

La UEFA Champions League está cerca de conocer a su nuevo campeón. El título se definirá entre el Arsenal y el PSG este sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, escenario de este encuentro que se jugará a las 11:00 (hora de Ecuador).

El PSG de Luis Enrique aspira a una segunda Champions consecutiva que lo elevaría al rango de equipo legendario, a la altura del Real Madrid de Zinedine Zidane, único club que ha revalidado título (2016-2018) bajo la actual denominación de la competición.

Por su parte, los Gunners, flamantes campeones de su primera Premier League en 22 años, quieren llevar a sus vitrinas la tan ansiada Orejona y pasar página definitivamente de las últimas cuatro finales europeas perdidas desde el título de la Recopa en 1994.

Estos son los onces iniciales probables para la final:

París SG: Safonov - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Odegaard (cap.), Martinelli - Havertz