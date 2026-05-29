PSG vs. Arsenal: Alineaciones probables para la final de la Champions League
El conjunto parisino busca revalidar su corona mientras que la escuadra inglesa intenta conquistar la primera Orejona en su historia.
La final de la Champions League enfrentará al PSG y al Arsenal.
Reuters
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Actualizado:
29 may 2026 - 13:27
La UEFA Champions League está cerca de conocer a su nuevo campeón. El título se definirá entre el Arsenal y el PSG este sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, escenario de este encuentro que se jugará a las 11:00 (hora de Ecuador).
El PSG de Luis Enrique aspira a una segunda Champions consecutiva que lo elevaría al rango de equipo legendario, a la altura del Real Madrid de Zinedine Zidane, único club que ha revalidado título (2016-2018) bajo la actual denominación de la competición.
Por su parte, los Gunners, flamantes campeones de su primera Premier League en 22 años, quieren llevar a sus vitrinas la tan ansiada Orejona y pasar página definitivamente de las últimas cuatro finales europeas perdidas desde el título de la Recopa en 1994.
Estos son los onces iniciales probables para la final:
París SG: Safonov - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Odegaard (cap.), Martinelli - Havertz
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