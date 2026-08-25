La reina Camila revela lo 'difícil' que fue mantener en secreto el cáncer de Carlos III

La reina Camila ha hablado públicamente por primera vez sobre lo difícil que fue mantener inicialmente en privado el diagnóstico de cáncer de su esposo, el rey Carlos III.

El Palacio de Buckingham reveló en febrero de 2024 que el monarca británico estaba recibiendo tratamiento contra un cáncer, cuyo diagnóstico nunca han especificado —así como tampoco el tipo de tratamiento que ha seguido—. Justo una semana antes de ese anuncio, ella tuvo que llevar a cabo uno de sus compromisos, y en esa ocasión le tocaba muy de cerca: charlar con pacientes oncológicos mientras el mundo aún desconocía la enfermedad del monarca.

El 31 de enero de 2024, una semana antes de que el 5 de febrero de 2024 Buckingham anunciara que Carlos III tenía cáncer —poco antes se había sometido a una intervención hospitalaria por un agrandamiento benigno de próstata—, la reina Camila inauguró un centro de apoyo oncológico de la organización benéfica Maggie’s en el Royal Free Hospital de Londres. Fue una cita en la que tuvo que compartir momentos y charlas con pacientes y sus familiares y, según ha revelado ahora, un encuentro en el que le resultó “difícil” no hablar de la enfermedad de su marido.

“Recuerdo haber visitado un centro Maggie’s justo después de que al rey le diagnosticaran la enfermedad. Nadie podía decir nada en aquel momento; fue bastante difícil”, dice Camila a Laura Lee, directora ejecutiva de Maggie’s, en un vídeo publicado por la organización benéfica este miércoles con motivo de su 30º aniversario. Maggie’s ofrece apoyo psicológico, emocional y práctico gratuito a personas con cáncer, así como a sus familiares y amigos, desde 27 centros repartidos por todo el Reino Unido. La reina Camila, presidenta de esta organización desde noviembre de 2008, ha visitado 18 de esos centros, y algunos de ellos en más de una ocasión, según la web de la organización.

“Estuve a punto de decir algo, pero sentí que no era el momento adecuado. Miré a todas las personas que sufrían y a sus familiares, y creo que eso me hizo comprender aún mejor la importancia de estos lugares. Tenía muchas ganas de soltarlo, pero obviamente no podía”, añade Camila en el vídeo compartido también en las redes sociales de la familia real británica. Admite también que entonces sus conversaciones fueron diferentes. “Casi los estaba interrogando”, explica, aunque aclara que intentaba no indagar demasiado. “Normalmente, al entrar, simplemente hablaría con ellos. Pero fue mucho más profundo”.

Y es que por primera vez la enfermedad era algo con lo que ella lidiaba de cerca. “Nunca había tenido repercusiones en casa, y de repente a tu marido le diagnostican la enfermedad y piensas: ‘Dios mío, he estado hablando con toda esta gente, y ahora soy yo la que tiene que ayudar a cuidar a mi pobre marido e intentar comprenderlo todo’”, reconoce. En el vídeo, rodado en Clarence House (la residencia de los reyes en Londres), habla también sobre la determinación de Carlos III por seguir trabajando. “Miren a mi marido: nada lo detuvo”, afirma. Y explica lo que dijo cuando conoció su diagnóstico: “Simplemente dijo: ‘Esta es mi manera: voy a afrontarlo”.

Laura Lee señala por su parte que la revelación de que tanto Carlos III como su nuera Kate Middleton —ella ya ha anunciado que está en remisión— habían recibido tratamiento contra el cáncer, así como su disposición a hablar públicamente sobre cómo afrontar la enfermedad, han tenido un enorme impacto positivo en otras personas que la padecen. “La franqueza del rey sobre su diagnóstico ha ayudado sin duda a otras personas a abrirse también; y escuchar ahora la reacción —totalmente comprensible y natural— de la reina como esposa pone de relieve lo importante que es que familiares y amigos reciban también el apoyo que necesitan”, declara en el vídeo.

Carlos III, que recuperó su agenda pública unos tres meses después de anunciarse su enfermedad, sigue recibiendo tratamiento, pero el pasado mes de diciembre señaló que, gracias a un diagnóstico precoz, una intervención eficaz y los 10 meses que llevaba de tratamiento haciendo caso a sus médicos, la intensidad del tratamiento podría reducirse este año. “He aprendido algo que me preocupa especialmente”, dijo el rey en su mensaje grabado para el programa especial Stand Up To Cancer (Enfréntate al cáncer). “Al menos nueve millones de personas en nuestro país no están al día con las pruebas de detección de cáncer que tienen a su alcance. Eso supone nueve millones de oportunidades de no lograr un diagnóstico temprano”, recalcó Carlos III. “Y un diagnóstico temprano, simplemente, salva vidas”, avisó en una intervención en la que tampoco era la primera vez que hablaba públicamente sobre su enfermedad.

Contenido publicado el 19 de agosto de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA