Muere Dolly Parton a los 80 años, estrella del country y actriz de Estados Unidos

el mundo despide a la voz que llevó el country más allá de sus fronteras

Dolly Parton, una de las figuras más reconocidas de la música country, murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años.

Cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa, construyó una carrera que se extendió durante décadas y dejó canciones como Jolene, I Will Always Love You y Coat of Many Colors.

Su familia confirmó el fallecimiento.

Una carrera que convirtió a Dolly Parton en ícono mundial

Parton nació y creció en una familia humilde de Tennessee y comenzó a acercarse a la música desde niña.

Sus primeras presentaciones fueron en la iglesia y, antes de llegar a la adolescencia, ya cantaba en programas locales. A los 13 años apareció en el Grand Ole Opry, uno de los escenarios más importantes de la música country.

Después de terminar la secundaria se trasladó a Nashville para impulsar su carrera como compositora e intérprete.

Para mediados de la década de 1970 ya era una de las principales figuras del country y comenzó a construir una trayectoria que luego la llevó también al cine, la televisión y los negocios.

A lo largo de su carrera escribió miles de canciones y alcanzó reconocimiento mundial con temas como Jolene, I Will Always Love You y Coat of Many Colors.

Su música superó los 100 millones de discos vendidos y su obra continuó llegando a nuevas generaciones a través de plataformas digitales y versiones interpretadas por otros artistas.

De la música al cine y los proyectos empresariales

Dolly Parton también desarrolló una carrera como actriz y participó en producciones como 9 to 5 y Steel Magnolias.

Su presencia en la cultura popular se extendió mucho más allá del country y la convirtió en una de las artistas estadounidenses más reconocidas a nivel internacional.

Fuera de los escenarios, impulsó distintos proyectos empresariales, entre ellos Dollywood, un parque temático ubicado en Tennessee, cerca de la región donde nació.

Su carrera combinó la música con producciones audiovisuales, negocios y nuevos proyectos culturales.