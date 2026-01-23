Al menos 67 personas murieron tras el incendio en un centro comercial en Pakistán

Un centro comercial en Pakistán se incendió el pasado 17 de enero de 2026

Al menos 67 personas murieron en el incendio que arrasó un centro comercial el 17 de enero en la mayor ciudad de Pakistán, según un nuevo balance difundido, este viernes 23 de enero de 2026, por un portavoz del Gobierno local.

Los investigadores aún no comunicaron la causa de la emergencia, seis días después de que las llamas destruyeron el edificio de tres plantas Gul Plaza en Karachi.

"Se terminaron las autopsias de 67 cadáveres", afirmó el vocero, quien prefirió no ser identificado. También "se confirma la identidad de ocho personas mediante análisis de ADN", añadió.

Los familiares de los desaparecidos criticaron la lentitud de las operaciones de rescate, y más de 50 de ellas proporcionaron muestras de material genético con la esperanza de encontrar a sus allegados.

Los incendios son comunes en los mercados y fábricas de Karachi, una megalópolis que supera los 20 millones de habitantes y es conocida por su deficiente infraestructura.

La tragedia amenaza con cobrar dimensiones mucho mayores, ya que aún hay decenas de personas que siguen desaparecidas, confirmó Azeem Khan, portavoz de la Fundación Edhi, quien aseguró que las operaciones de búsqueda y rescate continúan sin descanso entre las ruinas del inmueble.

El incendio, que se desató la noche del sábado y tardó más de 24 horas en ser extinguido, atrapó a cientos de trabajadores y compradores en el interior del complejo, que albergaba más de 1 200 comercios.

Las autoridades han iniciado una investigación sobre el suceso, uno de los más devastadores ocurridos en la ciudad en la última década. El comisionado de Karachi, Syed Hassan Naqvi, visitó el lugar el miércoles 21 de enero para supervisar las labores de socorro y rescate.

El Comisionado aseguró que se ha iniciado una investigación sobre el siniestro y subrayó que las medidas de seguridad contra incendios del edificio no cumplían con los estándares internacionales.

Por su parte, el inspector general adjunto de la Policía, Azad Khan, declaró que "no ha surgido ninguna evidencia de sabotaje" como causa del fuego.