Controlan voraz incendio en una fábrica de perfumes en Carcelén este jueves 22 de enero del 2026

Pasadas las 06:50 los Bomberos confirmaron que se controló el incendio estructural en una fábrica de perfumes de Carcelén.

Un incendio estructural se registró en el norte de Quito la mañana de este jueves 22 de enero del 2026. El fuego se prendió en el sector de Carcelén Industrial, en las calles Joaquin Mancheno y Galo Plaza Lasso.

El fuego se registra en la fábrica de fragancias Florasintesis, donde se encontraba almacenado solventes, alcoholes y material inflamable generándose gran cantidad de humo en el interior de la fábrica.

Hasta pasadas las 06:20, el Cuerpo de Bomberos de Quito indicó que el fuego se encuentra controlado y confinado en la bodega donde se almacenaban disolventes, sin riesgo de propagación hacia otras áreas de la instalación.

Más de 50 efectivos y 23 vehículos trabajan en cuatro frentes para controlar la emergencia. Los casaca roja están enfocados en reducir la radiación térmica y lograr la extinción total del foco restante.

Los bomberos recomiendan a la ciudadanía no acercase al sector, respetar los perímetros de seguridad y utilizar rutas alternas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Cierres viales en Carcelén

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realiza cierres viales en las calles aledañas a la empresa para facilitar el trabajo de los bomberos.

Los cierres se realizan en la calle Joaquín Mancheno desde av. Galo Plaza hasta Mariano Cardenal; Antonio Flor, desde Antonio Basantes hasta Joaquín Mancheno; Francisco García, desde Antonio Basantes hasta Joaquín Mancheno y en la Juan de Selis y Mariano Cardenal.