Cae red de corrupción policial que ofertaba condecoraciones y reconocimientos falsos

Una red de corrupción, integrada por agentes policiales, cayó en Ecuador. La madrugada de este 15 de mayo de 2026, cinco uniformados fueron detenidos tras seis allanamientos ejecutados en Cotopaxi, Loja y en Quito.

La operación "Fortaleza 17" estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Internos de la Policía y la Unidad de Transparencia y lucha contra la corrupción de la Fiscalía General del Estado.

Los uniformados detenidos son investigados por asociación ilícita en la venta de condecoraciones y reconocimientos institucionales falsificados.

En entrevista con Teleamazonas, Víctor Herrera, inspector General de la Policía, confirmó que los detenidos tienen grados de teniente y subtenientes.

¿Cómo operaba la red?

Herrera señaló que los detenidos presuntamente ofertaban certificados y reconocimientos emitidos por instituciones como la Asamblea Nacional, la Fiscalía, Gobernaciones y varios municipios.

Dichas condecoraciones eran incorporadas en las hojas de vida de los uniformados para acceder a ascensos, saltándose el orden de antigüedad en la institución.

Por la venta de esos documentos recibían entre USD 100 y USD 300.

Herrera señaló que la investigación lleva tres meses y se enmarca en la falsificación de documentos.

La Dirección de Asuntos Internos de la Policía continúa con las investigaciones, para dar con los uniformados que se beneficiaron de esos privilegios con documentación falsa.