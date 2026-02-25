Socavón en Omaha afecta vehículos tras el colapso de una tubería de agua

Un video captó el instante en que el pavimento se hundió debajo de dos vehículos en una intersección de Omaha, Nebraska.

Un incidente de infraestructura causó alarma la mañana del miércoles 25 de febrero del 2026 en Oklahoma City, Estados Unidos. Un socavón de proporciones considerables se formó repentinamente en la intersección de las calles NW 27 y North Walker Avenue, provocando que dos vehículos quedaran atrapados en el hundimiento del pavimento.