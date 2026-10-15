Tiroteo en escuela de Oregon en EE.UU. deja 'múltiples víctimas'

Tragedia en Oregón: Tiroteo en escuela primaria de Bend deja múltiples víctimas y el atacante fallecido

Un tiroteo en una escuela primaria del estado de Oregon, Estados Unidos, dejó este jueves, 15 de octubre del 2026, "múltiples víctimas", informó la policía, en tanto que varios medios locales reportaron tres niños y un adulto fallecidos.

"En este momento, tenemos múltiples víctimas", dijo Sheila Miller, portavoz del departamento de policía, en una conferencia de prensa.

La policía indicó que el autor del tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, ubicada en la localidad de Bend, en Oregon, había muerto.

"No tenemos confirmación todavía sobre quién disparó al sospechoso. Pudo haber sido un transeúnte", agregó la portavoz.

Menores entre las víctimas mortales

Tanto CNN como CBS News reportaron que tres niños y un adulto murieron en el tiroteo, citando fuentes anónimas de las fuerzas del orden.

Las autoridades no han confirmado de momento esta información.

"Hay niños entre las víctimas", había afirmado Miller más temprano, sin detallar si se trataba de muertos o heridos.

Al menos dos personas fueron trasladadas a un hospital cercano en este estado del noroeste del país. "No sabemos su estado", apuntó la portavoz.

Escuela bajo confinamiento

La escuela primaria Silver Rail se encuentra bajo confinamiento tras el tiroteo, indicó en un comunicado difundido en redes la oficina del distrito escolar en la localidad de Bend, en Oregon.

Más tarde informó que las fuerzas del orden estaban escoltando a los estudiantes en buses a otra ubicación, donde familiares se pudieran reencontrar con sus niños.

Los agentes recibieron una alerta para responder a una escena crítica a las 13H00 locales, adonde la policía llegó aproximadamente dos minutos más tarde, dijo Miller.

"Segundos después, recibimos información por radio de que el sospechoso en este incidente había caído", agregó.

La escuela se encuentra unos 160 kilómetros al sureste de la ciudad de Portland. Atiende a estudiantes de educación primaria desde jardín de infancia hasta quinto grado.

EE.UU. escenario de violencia armada

Estados Unidos es escenario frecuente de la violencia armada. Miles de personas pierden la vida cada año en este país donde las armas de fuego son de fácil acceso.

El tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos ocurrió en Virginia Tech el 16 de abril de 2007, cuando un estudiante surcoreano mató a 32 personas e hirió a otras 17 antes de quitarse la vida.

En lo que va de año se han registrado más de 360 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, que usa ese término cuando cuatro o más personas mueren en el incidente.