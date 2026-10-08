El pentágono transmitirá en vivo la ejecución de Nidal Malik Hasan

Nidal Malik Hasan fue condenado a muerte por el tiroteo de 2009 en Fort Hood, Texas, que dejó 13 muertos y 32 heridos.

El Pentágono anunció que transmitirá en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, exmayor y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos condenado por el tiroteo ocurrido en Fort Hood, Texas, en 2009.

La ejecución está programada para el 3 de diciembre de 2026, a las 13:00 hora local, en Fort Hood, según informó oficialmente el Ejército estadounidense.

¿Por qué fue condenado Nidal Hasan?

Hasan fue declarado culpable en 2013 por un tribunal militar de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato por el ataque del 5 de noviembre de 2009 en Fort Hood.

Durante el tiroteo murieron 13 personas y otras 32 resultaron heridas. Hasan, que entonces se desempeñaba como psiquiatra del Ejército, fue posteriormente condenado a muerte.

Trump aprobó la sentencia de muerte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución el 2 de octubre de 2026, después de que concluyera el proceso de apelaciones militares y judiciales.

El 6 de octubre, el secretario interino del Ejército, Adam Telle, fijó oficialmente la fecha de ejecución para el 3 de diciembre.

La Corte Suprema de Estados Unidos había rechazado en marzo de 2025 revisar la condena dictada contra Hasan.

Ejecución será por fusilamiento

Hasan será ejecutado mediante pelotón de fusilamiento, un método que no había sido utilizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1945.

Si la sentencia se ejecuta como está prevista, será además la primera ejecución militar de cualquier tipo en Estados Unidos desde 1961, cuando fue ejecutado el soldado John A. Bennett.

Hasan quedó paralizado de la cintura hacia abajo después de resultar herido por la Policía durante su captura tras el ataque de 2009.

¿Por qué la ejecución será transmitida?

El Pentágono confirmó este jueves 8 de octubre que la ejecución será transmitida en vivo por internet. De concretarse, sería una decisión inédita en una ejecución militar estadounidense.

La medida ha generado cuestionamientos entre especialistas en derecho militar y pena de muerte, quienes han planteado dudas sobre las implicaciones legales y éticas de convertir una ejecución en una transmisión pública.

Aunque existe una fecha fijada, Hasan todavía podría acudir a tribunales federales mediante nuevos recursos legales, lo que podría retrasar la ejecución.