Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Nueva York despierta bajo un manto blanco con la primera nevada de la temporada

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta invernal terminará el domingo, aunque las temperaturas seguirán siendo bajas.

La Gran Manzana amaneció bajo un manto blanco uniforme pero no muy compacto

@janicekaramchung y Earl Wilson/The New York Times

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

14 dic 2025 - 20:30

Unirse a Whatsapp

La ciudad de Nueva York despertó este domingo teñida de blanco tras la llegada de la primera nevada de la temporada, que se ha dejado notar también en Boston y Filadelfia.

La nieve comenzó a caer a última hora del sábado y continuó el domingo por la mañana llegando a acumularse hasta 2,6 pulgadas (casi 7 centímetros) en algunos puntos de la ciudad.

La Gran Manzana amaneció bajo un manto blanco uniforme pero no muy compacto, aunque en algunos puntos de las afueras y en Nueva Jersey se han registrado nevadas mayores.

En esas zonas se espera que acumulen hasta seis pulgadas de nieve (más de quince centímetros).

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta invernal terminará este domingo por la tarde, aunque las temperaturas seguirán siendo bajas. No se espera una nevada demasiado importante en términos de cantidad de nieve.

El Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York lleva desde el viernes esparciendo salmuera en las carreteras y las autoridades ya trabajan para asegurar una correcta circulación en la ciudad.

Nueva York despertó este domingo teñida de blanco tras la llegada de la primera nevada

Fotos de @janicekaramchung y Earl Wilson/The New York Times

La primera nevada fue recibida con sorpresa y alegría

Fotos de @janicekaramchung y Earl Wilson/The New York Times

El frío se instaló en el ciudad de Nueva York para dar paso a la temporada navideña

Fotos de @janicekaramchung y Earl Wilson/The New York Times

La nieve comenzó a caer a última hora del sábado y continuó el domingo por la mañana

Fotos de @janicekaramchung y Earl Wilson/The New York Times

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta invernal terminará este domingo

Fotos de @janicekaramchung y Earl Wilson/The New York Times

La Gran Manzana amaneció bajo un manto blanco uniforme pero no muy compacto

Fotos de @janicekaramchung y Earl Wilson/The New York Times

Te puede interesar