La trágica muerte de la seleccionada en buceo Lizeth Marzano llega a los tribunales

En Perú, el nombre de Lizeth Marzano, una reconocida nadadora y seleccionada de buceo que representó con orgullo la disciplina y el esfuerzo en competencias de alto rendimiento, sigue siendo tendencia, pero no por sus logros deportivos, sino por la búsqueda de justicia tras su trágica muerte.

Lizeth fue víctima de un violento atropello mientras corría en San Isidro, Lima. Una tragedia que le arrebató la vida de forma instantánea y que ha movilizado a la comunidad runner de toda la región. El principal acusado es Adrían Villar, quien presuntamente conducía el vehículo que impactó a la atleta.

Caos en la reconstrucción del accidente

Este martes 26 de febrero, el caso dio un nuevo giro. Las autoridades peruanas habían programado la reconstrucción de los hechos en el lugar exacto del siniestro en Lima. Sin embargo, la diligencia se convirtió en un escenario de alta tensión.

Decenas de deportistas, amigos y familiares de Lizeth se presentaron con sus pancartas para exigir una sentencia ejemplar. Entre empujones y gritos de "justicia para Lizeth", los peritos judiciales determinaron que no había garantías de seguridad, suspendiendo el procedimiento hasta nuevo aviso.

Un pedido que trasciende fronteras

Para el mundo del ciclismo, Lizeth Marzano no es solo una víctima más, sino un símbolo de la vulnerabilidad de los deportistas en las vías. Su familia insiste en que las pruebas técnicas demostrarán la imprudencia del conductor, mientras el gremio deportivo internacional sigue de cerca este proceso para evitar que la muerte de una de sus promesas quede en la impunidad.