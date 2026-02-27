Presidente Noboa asegura que se han reducido 33,3% las muertes violentas en la frontera

El presidente Noboa se refirió a la tasa de seguridad aplicada a Colombia

El presidente Daniel Noboa aseguró este viernes 27 de febrero del 2026 que la sobretasa de seguridad aplicada a Colombia es el producto de “un descuido absoluto en la frontera de parte de Colombia, incluso el ejército ha sido retirado varios centenares de kilómetros”

El Mandatario aseguró que eso duplica a Ecuador el costo de protección de la frontera en cerca de 400 millones de dólares adicionales al año.

“Desde la sobretasa, como dicen pero en verdad es una tasa de seguridad, las muertes violentas en las provincias fronterizas Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos se han reducido un 33,3%”, dijo.

En una entrevista radial, aseguró que porcentualmente, Colombia es el "peor socio comercial" para Ecuador con un déficit de 1 100 millones de dólares. Y aseveró que la demanda interpuesta por ese país ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) podría ser anulada luego de que Colombia también aplicó un arancel recíproco.

Reunión con los transportistas

Noboa precisó que el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, se reunirá este viernes con los transportistas de la provincia de Carchi, para explicar las medidas económicas que ha adoptado el Gobierno.

Eso, previo a un anuncio de movilización que surgió en la provincia de Carchi, donde sectores vinculados al comercio, la agricultura y el transporte han expresado preocupación por el impacto de los aranceles aplicados a productos provenientes de Colombia.

Gremios del transporte pesado y varios sectores sociales de la provincia del Carchi anunciaron una paralización provincial que iniciará desde las 00:00 del lunes 2 de marzo.

Noboa señaló que el Ejecutivo trabaja en alternativas para diversificar destinos y fortalecer el transporte terrestre hacia otros países de la región. Mencionó que se gestionan mecanismos para facilitar exportaciones y transporte hacia Perú, Bolivia y Brasil, con el objetivo de incrementar la demanda de transporte ecuatoriano.