Temblor, de magnitud 3.4, despertó a Azuay la madrugada de este jueves 26 de febrero

Un sismo remeció al sur del Ecuador la madrugada de este jueves 26 de febrero de 2026

Un temblor de magnitud 3.4 sacudió el sur de Ecuador, este jueves 26 de febrero de 2026, según reportó el Instituto Geofísico. El movimiento telúrico se registró a las 05:21.

El epicentro del temblor fue a 26.56 km de Paute, en Azuay. De acuerdo con el Geofísico, el movimiento se registró a 14 kilómetros de profundidad.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. Por esta razón es frecuente que los temblores sorprendan a la población.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.