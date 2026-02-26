Temblor, de magnitud 3.4, despertó a Azuay la madrugada de este jueves 26 de febrero
Según el Instituto Geofísico, el epicentro del movimiento telúrico fue a 26.56 km de Paute, en Azuay, y ocurrió a 14 kilómetros de profundidad.
Un sismo remeció al sur del Ecuador la madrugada de este jueves 26 de febrero de 2026
Tomado de Meteored
26 feb 2026 - 06:53
Un temblor de magnitud 3.4 sacudió el sur de Ecuador, este jueves 26 de febrero de 2026, según reportó el Instituto Geofísico. El movimiento telúrico se registró a las 05:21.
El epicentro del temblor fue a 26.56 km de Paute, en Azuay. De acuerdo con el Geofísico, el movimiento se registró a 14 kilómetros de profundidad.
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. Por esta razón es frecuente que los temblores sorprendan a la población.
Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.
