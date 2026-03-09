Trump advierte que EEUU 'no se detendrá' hasta que Irán esté 'totalmente derrotado'

Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una declaración este lunes, desde Miami.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que las fuerzas estadounidenses "no se detendrán" hasta que Irán esté "totalmente y decisivamente derrotado" tras la elección de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí

Esta postura surge en un contexto de alta fricción diplomática y militar, donde Washington busca neutralizar la capacidad de respuesta de Teherán ante los recientes roces en zonas de influencia clave, reafirmando que la presión se mantendrá de forma constante sobre el gobierno iraní.

La escalada de este enfrentamiento ha generado una movilización sin precedentes de recursos tácticos en la zona, mientras la comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de los acontecimientos.

Desde la Casa Blanca se ha enfatizado que el objetivo primordial es asegurar la protección de los intereses estadounidenses y de sus aliados, descartando cualquier posibilidad de tregua o cese al fuego mientras consideren que la amenaza iraní persista en el panorama geopolítico actual.

Por su parte, las autoridades de Irán han respondido a estas advertencias manteniendo su postura de resistencia, lo que profundiza la incertidumbre sobre una posible salida negociada al conflicto.

Los analistas internacionales coinciden en que el tono de las declaraciones de Trump refleja una estrategia de máxima presión que busca el debilitamiento económico y operativo de Teherán, en un escenario donde la confrontación directa parece ganar terreno frente a los canales de diálogo tradicionales.

Noticia en desarrollo...