Trump tacha de 'grave error' la elección de Mojtaba Jameneí como líder supremo de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la designación de Mojtabá Jameneí, como líder supremo de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes 9 de marzo del 2026 de "grave error" la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, vista como un desafío de Teherán en medio de la guerra de Washington e Israel contra la nación persa.

"Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error", dijo Trump a la cadena NBC sobre el nuevo dirigente iraní, hijo de Alí Jameneí, el ayatolá que se mantuvo en el poder por más de treinta años y fue asesinado durante los primeros ataques de la operación 'Furia Épica' el pasado 28 de febrero.