Trump advirtió en la ONU que EE.UU. 'hará volar por los aires' a narcotraficantes venezolanos

El presidente Donald Trump participó, este martes 23 de septiembre del 2025, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Venezuela que "hará saltar por los aires" a los narcotraficantes en aguas del Caribe, después de tres ataques letales contra lanchas que presuntamente transportaban drogas en la región.

"A todo matón terrorista que está traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires", dijo Trump ante la Asamblea General de la ONU, este martes 23 de septiembre del 2025.

Estados Unidos derribó una primera lancha, con once presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua. Ese hecho ocurrió el pasado 2 de septiembre en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, donde Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares.

Maduro anunció el despliegue de militares en 284 'frentes de batalla'

Según Washington, las tres lanchas destruidas transportaban drogas. Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro condenó el ataque y negó las rotundamente las acusaciones de Estados Unidos.

Trump exige a Europa que deje de comprar energía a Rusia

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a los países europeos que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania y dejar de "financiar una guerra contra ellos mismos".

"No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, es muy vergonzoso", declaró. "Piénsenlo están financiando la guerra contra ellos mismos", añadió.

El mandatario calificó de "inexcusable" el comportamiento de países miembros de la OTAN que no han dejado de importar productos y energía de Rusia, algo que no lo "hizo nada feliz" cuando lo descubrió hace dos semanas, dijo.

Advirtió que "en caso de que Rusia no esté preparada para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, Estados Unidos está completamente preparado para imponer una ronda muy fuerte de poderosos aranceles, que, creo, detendrían el derramamiento de sangre muy rápidamente".